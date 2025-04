Aumento Tasse: Commissione approva il pdl senza modifiche, ora il voto finale

La Commissione Bilancio ha dato il via libera al progetto di legge sulla riforma fiscale, rinviando ogni modifica all'Aula del Consiglio regionale. I dettagli.

Oggi, 3 aprile, la Commissione Bilancio ha dato il parere favorevole, a maggioranza, al progetto di legge presentato dalla Giunta regionale sulle disposizioni tributarie. Dopo una riunione lampo che ha avuto inizio poco prima delle 12, il testo è stato approvato senza emendamenti, confermando così il progetto di legge nella sua versione originale. Il testo verrà ora discusso in Aula nel pomeriggio alle 14, con la possibilità che gli emendamenti vengano proposti direttamente durante la fase di discussione in Consiglio regionale.

La riforma fiscale ha sollevato l'attenzione di molti, ma il suo percorso appare ormai segnato. La Commissione ha altresì approvato tre emendamenti finanziari collegati a un altro progetto di legge, il numero 60/2025, che riguarda la costituzione di parte civile nei procedimenti legali relativi ad aggressioni a danno di operatori e personale dei settori socio-sanitario, forze di polizia, Vigili del Fuoco, e altri. Questo segna un ulteriore passo verso l’adozione di misure di protezione legale per chi lavora in contesti di alta vulnerabilità.

La discussione, tuttavia, potrebbe non fermarsi qui, con diversi gruppi che già prefigurano un dibattito acceso durante l’esame in aula. Sarà interessante vedere come il Consiglio regionale affronterà le eventuali modifiche e la ratifica finale. Il testo, se approvato senza significative modifiche, potrebbe avere un impatto considerevole sulle politiche fiscali future della regione.