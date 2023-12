Aumento dei Contagi in Abruzzo: 2.700 Nuovi Casi Covid, 10 Decessi e 994 Guariti

Nell'ultima settimana, l'Abruzzo ha registrato un preoccupante aumento dei casi di Covid, con un totale di 2.768 nuove infezioni. Il bollettino della Regione riporta anche 10 decessi, portando il bilancio complessivo a 679.407 casi dall'inizio della pandemia, di cui 46.910 sono riconducibili a reinfezioni.

I ricoveri in area medica sono aumentati a 236, con un incremento di 30 casi, mentre quelli in terapia intensiva sono ora 5, con una variazione di 2 rispetto alla settimana precedente. Attualmente, gli attuali positivi sono 7.659, con un aumento di 1.764 persone rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, emerge un dato positivo, ossia il numero dei guariti, che è salito di 994 unità.

Analizzando i dati provinciali, Teramo si conferma come la zona più colpita, registrando 935 nuovi casi, di cui 33 provenienti da fuori regione e 37 con la residenza in corso di accertamento. Gli altri dati provinciali includono 337 casi nell'Aquila, 895 a Chieti e 531 a Pescara. La situazione complessiva evidenzia la necessità di mantenere alta l'attenzione e le misure preventive per contenere la diffusione del virus.