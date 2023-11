Aumento del 30% dei Contagi da Covid-19 in Abruzzo: Ricoveri in Crescita e Tre Nuovi Decessi

Nella settimana dal 4 al 10 novembre, la regione dell'Abruzzo ha registrato un aumento significativo dei casi di Covid-19, con un totale di 762 nuovi contagi, segnando un incremento del 30% rispetto alla settimana precedente. Questa crescita preoccupante ha portato anche a un aumento dei ricoveri in area medica, che sono saliti a 90, registrando un aumento del 30% rispetto a venerdì scorso.

I dati relativi alle terapie intensive sono rimasti stabili, con quattro persone attualmente in questa fase di cura. Nel corso della settimana, sono stati registrati tre nuovi decessi a causa del virus, portando il totale delle vittime in Abruzzo a 4.006.

Nel complesso, il numero di guariti è salito a 664.373, con un aumento di 384 persone rispetto alla scorsa settimana. Il totale dei casi complessivi nella regione è ora di 671.765, con 44.153 casi di reinfezione. La distribuzione geografica dei casi vede un aumento di 137 nella provincia dell'Aquila (136.255 totali), 250 casi in più nella provincia di Chieti (193.903 totali), 101 nuovi casi nella provincia di Pescara (160.208 totali), 249 casi in più nella provincia di Teramo (159.238 totali). Inoltre, ci sono 11 nuovi casi tra i residenti fuori regione (13.689 totali), mentre altri 14 sono ancora in fase di verifica sulla provenienza (8.472 totali).