Aumento delle Malattie: Test per Collegamento con la Discarica di Sulmona

L'Arta (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale) ha attivato laboratori mobili per effettuare test e screening sulla popolazione residente a Sulmona, a partire dagli abitanti della frazione Marane, che da anni lamentano cattivi odori provenienti dalla discarica Cogesa. Solo nell'ultimo anno, sono state 575 le segnalazioni di aria irrespirabile.

Questa iniziativa rappresenta i primi passi per indagare sulle cause dell'aumento di patologie oncologiche nella zona, potenzialmente legate alla discarica. La decisione è stata presa durante un tavolo tecnico tenutosi ieri nella sede Arta di Pescara, richiesto dal sindaco Gianfranco Di Piero, a seguito di uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo studio ha evidenziato una mortalità in linea con la media regionale ma un aumento significativo dei ricoveri per tumori alla prostata e alla mammella nel periodo 2013-2023.

Durante l'incontro, è stato stabilito che l'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) attiverà un laboratorio mobile per eseguire un esame approfondito sulla qualità di acqua, aria e terra nel mese di luglio. Questa campagna di monitoraggio è essenziale per identificare i potenziali fattori inquinanti intorno alla discarica e valutare il loro impatto sulla salute pubblica.