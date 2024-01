Autista Tua Preso a Borsate da una Donna: Sindacato Chiede Protezioni e Telecamere a Bordo

Il segretario del sindacato Or.s.a. Trasporti Abruzzo, Alex Orlandi, ha denunciato l'aggressione subita da un autista della Tua - Azienda di trasporti regionale, colpito ripetutamente da una passeggera con una borsa. L'incidente ha avuto luogo il 22 gennaio sulla linea Sant'Eufemia a Maiella-Pescara, quando il bus si stava dirigendo verso il capolinea del Terminal bus in centro. La donna, apparentemente straniera, avrebbe anche colpito un altro passeggero intervenuto in difesa dell'autista e, all'arrivo della polizia, avrebbe reagito aggressivamente anche nei confronti degli agenti.

La motivazione dell'aggressione sarebbe stata il presunto mancato rispetto di una fermata richiesta dalla passeggera, secondo quanto affermato dall'autista, che sostiene che la fermata non fosse stata richiesta.

Il sindacato Or.s.a. Trasporti Abruzzo ha informato l'ufficio legale della Tua per valutare eventuali azioni legali contro la donna, mentre l'autista continua a svolgere regolarmente il suo servizio.

Alex Orlandi ha commentato: “L'episodio, l'ennesimo di una serie preoccupante, sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alle difficili condizioni in cui opera il personale. Occorrono investimenti strutturali finalizzati alla tutela dei dipendenti e degli utenti, come l'installazione di telecamere, protezioni per il posto guida e una presenza massiccia di personale aziendale addetto ai controlli.”