Autista dell'Ama aggredito da passeggero, piena solidarietà dell'assessore Mannetti

"Piena solidarietà” e “profondi sentimenti di vicinanza” sono stati espressi dall’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti, all’autista dell’autobus Ama (società partecipata dal Comune che gestisce il trasporto pubblico) che è stato aggredito stamani da un passeggero.

“Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto – ha osservato Mannetti – ma qualsiasi sia il quadro che emergerà, è inconcepibile che un addetto della nostra azienda dei trasporti debba subire una violenza così inaudita. Gli autisti dell’Ama svolgono un servizio importantissimo e al contempo delicatissimo, essendo impegnati su mezzi che percorrono centinaia di migliaia di chilometri l’anno, in un territorio fra i più estesi d’Italia, con dislivelli significativi e spesso in condizioni difficilissime”.

“A inizio ottobre capitò a una nostra dipendente, maresciallo della polizia municipale, oggi a un autista dei mezzi pubblici – ha aggiunto l’assessore Mannetti – certi gesti spregevoli non possono essere in alcun modo giustificati nei confronti di nessuno, in particolare di chi è svolge servizi per la collettività di estrema importanza”.