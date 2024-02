Autisti TUA Esasperati: "Risse e Minacce a Bordo, Chiediamo Misure Concrete"

Nuovi episodi di violenza hanno scosso la tratta Pescara-Chieti gestita dai bus TUA, con giovani protagonisti di risse e minacce che mettono in pericolo passeggeri e autisti. Patrizio Gobeo della Filt Cgil denuncia una situazione sempre più critica, con schiamazzi, spintoni e gravi minacce che si ripetono con preoccupante frequenza.

Gli ultimi due episodi, avvenuti il 15 e il 18, hanno visto uno stesso gruppo seminare il terrore a bordo, brandendo coltelli, spruzzando spray urticante e costringendo altri passeggeri alla fuga. Gobeo sottolinea che il problema non si limita a queste due occasioni, ma è diffuso in tutta la regione, con segnalazioni quotidiane di violenza su diverse tratte.

La Filt Cgil sta chiedendo misure concrete per affrontare questa emergenza, come l'utilizzo di bus con protezioni aggiuntive per gli autisti. Gobeo annuncia anche l'intenzione di scrivere ai prefetti regionali per coinvolgerli nella risoluzione di questo problema che sta creando un clima di terrore tra gli autisti. La sicurezza sul lavoro è una priorità e le autorità devono intervenire immediatamente per garantire un ambiente di lavoro sicuro per gli autisti e un viaggio tranquillo per i passeggeri.