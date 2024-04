Auto Abbandonata Diventa Nascondiglio di Droga: Arrestato il Proprietario

Una scoperta scioccante è avvenuta a via L'Aquila, dove un'auto abbandonata è stata trovata piena di droga. La Fiat "Punto", priva di copertura assicurativa e intestata a un individuo italiano già noto alle forze dell'ordine, è diventata il centro di attenzione delle autorità.

Gli agenti della polizia locale hanno contattato il proprietario del veicolo e, dopo la sua presenza, hanno effettuato una perquisizione con l'ausilio delle unità cinofile. È stato il cane antidroga ad individuare tracce di sostanze stupefacenti, che hanno portato al rinvenimento di ben 57 grammi di cocaina insieme a due bilancini di precisione.

Il proprietario è stato immediatamente arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spacciarle. Attualmente si trova in attesa dell'udienza di convalida. L'incidente solleva sospetti sul fatto che l'auto sia stata abbandonata e lasciata aperta proprio per scopi di spaccio di droga per strada.

Questa operazione dimostra l'importanza della vigilanza e delle azioni coordinate delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga, garantendo la sicurezza delle comunità locali.