Auto Si Ribalta: 22enne in Gravi Condizioni Dopo L'Incidente

Un giovane di 22 anni è stato estratto dalle lamiere dopo che la sua auto si è ribaltata sulla SP20 a Cologna, riportando gravi traumi.

Nelle prime ore del mattino del 16 maggio 2025, un grave incidente stradale ha coinvolto un giovane di 22 anni lungo la strada provinciale SP20 in via Romualdo, a Cologna di Roseto degli Abruzzi. Il veicolo, una Fiat Punto, è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento, colpendo un palo dell'illuminazione e la recinzione di un'abitazione, per poi ribaltarsi e finire contro una scarpata.

Il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo, ha riportato traumi significativi alle gambe. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti tempestivamente, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico per aprire il cofano posteriore e liberare il giovane . Successivamente, il personale del 118 ha trasportato il ferito all'ospedale di Teramo per le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i Carabinieri delle stazioni di Giulianova e Roseto degli Abruzzi, che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell'accaduto . La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente. Al momento, non si esclude l'ipotesi di un colpo di sonno o di una distrazione alla guida.