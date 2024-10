Auto in fiamme vicino al gas: tragedia sfiorata, quartiere nel panico

Due auto incendiate nella notte in via Caduti per Servizio: residenti in allarme, richiesti più controlli delle forze dell'ordine.

Nuova notte di paura nel quartiere Fontanelle, a Pescara, dove verso le 4:30 sono andate a fuoco altre due auto parcheggiate davanti a un palazzo in via Caduti per Servizio, civico 42. Una delle vetture si trovava pericolosamente vicina a un tubo del gas, ma grazie al tempestivo intervento di un condomino, che ha lanciato secchi d'acqua, è stata evitata una possibile esplosione. Le fiamme, però, hanno raggiunto una tapparella, danneggiandola parzialmente.

Il consigliere regionale Domenico Pettinari, noto per le sue denunce sulla sicurezza nel quartiere, è tornato a manifestare la sua preoccupazione e rabbia: "Questa poteva essere una tragedia. Se le fiamme avessero raggiunto il tubo del gas, sarebbe stato un disastro. In questa via non si contano più le auto incendiate: l'ultimo episodio risale a poco più di una settimana fa, ma negli anni abbiamo visto andare a fuoco interi palazzi. Abbiamo assistito a scene terribili, con i residenti che si lanciavano dai balconi per mettere in salvo i propri figli".

L'incendio di stanotte rappresenta solo l'ultimo di una serie di eventi inquietanti che hanno colpito il quartiere, e ha contribuito a diffondere un clima di forte tensione. Il proprietario di una delle due auto ha raccontato di aver udito un rumore e, affacciandosi, ha visto la sua vettura completamente avvolta dalle fiamme. Un gesto apparentemente doloso, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Pettinari ha dichiarato: "Le vittime sono cittadini onesti, lavoratori che ora si trovano senza un mezzo di trasporto, il che rende difficile persino recarsi al lavoro. Combatto da anni per la legalità in questo quartiere, ma la situazione è sempre più critica. Ci sono famiglie di pregiudicati che spacciano droga a tutte le ore, e trasformano le strade in veri e propri autodromi dove guidano a folle velocità, mettendo a rischio la vita di bambini e anziani. Una parola sbagliata, qui, può portare a aggressioni da parte dei boss locali. Di notte non si dorme più, perché ci si trova di fronte a episodi di violenza sempre più frequenti. E la paura di vedere la propria macchina incendiata è diventata reale per tutti".

Stamattina lo stesso Pettinari si è recato sul luogo dell'incendio: "Non posso affermare con certezza se si tratti di un atto doloso, ma è evidente che non è normale che, in questa via, ogni due settimane, una macchina vada a fuoco 'per caso'. È ridicolo che alcuni esponenti della maggioranza comunale si rendano conto solo ora del problema legato al traffico di droga nella zona, come evidenziato dall'ultima indagine su Rancitelli, dove una famiglia rom vendeva oltre 300 dosi al giorno, guadagnando migliaia di euro. Dov'erano questi politici quando per anni ho gridato sotto le finestre dei criminali che lì si spacciava droga? Oggi dovrebbero scusarsi con me, perché tutto ciò che ho denunciato si è rivelato vero".

Il consigliere regionale ha poi esteso la sua critica all'amministrazione locale e nazionale, affermando che Pescara è ormai una città fuori controllo: "Gli accoltellamenti in centro sono all'ordine del giorno, l'ultimo è avvenuto tra domenica e lunedì sulla Tiburtina, a causa di una lite per un monopattino. Nelle periferie, come anche nel centro città, il traffico di stupefacenti è incessante, e i boss detengono il controllo totale delle piazze di spaccio, seminando il terrore tra la gente onesta. Di fronte a questa situazione, il centrodestra, che governa Paese, Regione e Comune, dovrebbe solo fare un passo indietro. Non sono riusciti nemmeno a incrementare il numero di agenti di polizia sul territorio, né a potenziare la Questura. Per una città come Pescara, servirebbero almeno due pattuglie in più per ogni turno, per garantire un controllo adeguato e dare supporto alle forze dell'ordine nel sedare le frequenti risse violente".

L'incendio di questa notte ha riacceso i riflettori su un quartiere che sembra essere ormai ostaggio della criminalità e della violenza, con i cittadini sempre più esasperati e spaventati. Le istituzioni sono chiamate a intervenire con urgenza, prima che la situazione precipiti ulteriormente.