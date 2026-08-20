Auto nuova con 100 euro al mese: chi potrà davvero ottenerla

Il noleggio sociale promette auto nuove a 100 euro mensili per chi ha un Isee sotto 30mila euro: requisiti, rottamazione, durata e tempi del click day.

Un'auto nuova a 100 euro al mese, senza dover affrontare un finanziamento tradizionale. È il principio alla base del nuovo noleggio sociale a lungo termine, programma sperimentale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito dall'ACI, destinato alle persone con una situazione economica più contenuta e proprietarie di automobili ormai datate. La misura è stata presentata ufficialmente lo scorso 23 luglio.

Il progetto nasce nell'ambito del Dpcm Automotive e persegue due obiettivi: favorire il rinnovo di uno dei parchi automobilistici più anziani d'Europa e consentire l'accesso a vetture più recenti a chi difficilmente potrebbe sostituire la propria automobile attraverso un normale acquisto.

Il programma sarà sperimentale e resterà operativo fino al 30 giugno 2030. La dotazione iniziale ammonta a 50 milioni di euro e, secondo le stime circolate dopo la presentazione, dovrebbe consentire di mettere a disposizione circa 3mila vetture, numero che potrebbe aumentare in funzione delle condizioni ottenute nella gara. Il Governo ha già annunciato che, in caso di risultati positivi, potranno essere stanziate ulteriori risorse.

Il primo requisito fondamentale riguarda l'Isee, che dovrà essere inferiore a 30.000 euro. Non sarà però sufficiente avere un reddito entro questa soglia: per accedere al programma sarà obbligatorio anche rottamare un'automobile fino alla classe Euro 4, posseduta da almeno dodici mesi.

La vettura ottenuta attraverso il programma dovrà essere nuova e immatricolata in Italia, appartenere alla categoria M1, quella delle normali autovetture, ed essere omologata almeno Euro 6. È inoltre previsto un limite alle emissioni, fissato in 135 grammi di CO₂ per chilometro. Non si tratta quindi di un'iniziativa riservata esclusivamente alle automobili elettriche.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda naturalmente il costo. Il contratto avrà una durata minima di 36 mesi e il beneficiario pagherà un canone di 100 euro mensili, Iva compresa. Sarà previsto un tetto di 12.000 chilometri all'anno, equivalente a circa mille chilometri mensili. Secondo l'ACI, nel canone sono compresi anche bollo, assicurazione e manutenzione, elemento che rende il costo effettivo particolarmente distante da quello di un normale acquisto.

Terminati i tre anni, l'automobilista non sarà necessariamente obbligato a riconsegnare definitivamente la vettura. Il programma prevede infatti la possibilità di acquistare l'auto, beneficiando di uno sconto del 10% rispetto al valore di mercato del veicolo in quel momento.

Altro elemento determinante sarà il prezzo dell'automobile selezionata. Il limite indicato è di 14.800 euro Iva esclusa, quindi poco più di 18mila euro considerando l'Iva al 22%. Sarà però una procedura di gara a stabilire concretamente quale vettura verrà utilizzata per il programma. Tra i modelli che, almeno sulla carta, rispettano i parametri economici viene indicata anche la Fiat Pandina, il cui prezzo di listino parte da 15.950 euro.

Il passaggio più atteso riguarda però il click day. Al momento non esiste ancora una data ufficiale e, soprattutto, le prenotazioni non sono aperte. Il Mimit precisa che lo sportello telematico attraverso il quale presentare le richieste è ancora in fase di definizione. La graduatoria sarà costruita seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, rendendo quindi decisivo il momento dell'invio.

Prima di arrivare alle prenotazioni dovrà essere completata una serie di passaggi amministrativi e tecnici. L'ACI dovrà espletare la gara europea per individuare le vetture, successivamente sarà necessario organizzare la disponibilità dei mezzi e rendere operativo lo sportello digitale.

Su questo punto sono emerse indicazioni temporali più precise: secondo quanto riportato da UNRAE, l'espletamento della gara europea richiederà circa dieci mesi prima dell'effettiva apertura delle prenotazioni. Considerando i tempi del procedimento, il click day è quindi atteso nel 2027, ma una data precisa non è stata ancora annunciata.

Proprio la modalità cronologica potrebbe trasformare l'apertura dello sportello in una vera corsa alla prenotazione. Il presidente dell'ACI Geronimo La Russa ha confermato esplicitamente che per le richieste sarà previsto un click day.

La misura si presenta dunque con condizioni particolarmente favorevoli, ma anche con una disponibilità iniziale limitata rispetto alla potenziale platea: 100 euro al mese, automobile nuova, servizi di noleggio inclusi e possibilità di riscatto finale, a fronte però di un Isee inferiore a 30mila euro, della rottamazione obbligatoria di una vettura fino a Euro 4 e di una graduatoria che premierà chi riuscirà a presentare prima la propria domanda.

Il prossimo appuntamento decisivo sarà quindi l'annuncio della data ufficiale del click day e l'apertura dello sportello telematico: fino ad allora non sarà possibile inoltrare alcuna richiesta.

Informazioni ufficiali del Mimit sul noleggio sociale