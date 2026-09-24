Tragedia ad Altino, bimbo di sei anni muore durante la merenda

Il piccolo avrebbe ingerito un boccone che gli ha ostruito le vie respiratorie. Inutili i soccorsi e la lunga rianimazione nel presidio sanitario di Casoli.

Una merenda in famiglia trasformata nel giro di pochi istanti in una tragedia. Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 settembre ad Altino, in provincia di Chieti, dopo essere stato colpito da una gravissima crisi respiratoria, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata provocata da un boccone di cibo andato di traverso. Alcune fonti riferiscono che il piccolo stesse mangiando del pane, circostanza che dovrà comunque essere confermata dagli accertamenti.

Il dramma si è consumato nella frazione di Selva di Altino, nell'abitazione dove il bambino viveva insieme ai genitori e al fratello. Il piccolo aveva da poco iniziato a frequentare la prima elementare. Durante la merenda, improvvisamente, avrebbe manifestato serie difficoltà respiratorie. I familiari si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno chiesto aiuto.

L'allarme al 118 è scattato poco dopo le 18. Secondo la ricostruzione riportata dal Centro, la chiamata alla centrale operativa sarebbe partita alle 18.10. È stata immediatamente attivata l'ambulanza di Casoli e, nel frattempo, la famiglia si è mossa nel tentativo di raggiungere il prima possibile il presidio sanitario.

Il bambino è arrivato al Punto di primo intervento di Casoli in condizioni disperate. Medici e personale sanitario hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite a lungo nel tentativo di salvargli la vita. Secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ore successive, i tentativi sarebbero andati avanti per circa un'ora, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile.

Nel frattempo era stata mobilitata anche un'automedica proveniente da Atessa, mentre da Pescara era stato fatto decollare un elicottero dei Vigili del Fuoco, predisposto per l'eventuale trasferimento urgente del bambino verso una struttura ospedaliera maggiormente attrezzata, a Chieti o Pescara.

Il velivolo avrebbe dovuto utilizzare come punto di atterraggio il campo sportivo di Casoli, dove in quel momento era in corso un allenamento della squadra locale. L'attività sportiva è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni, ma l'elicottero non è poi atterrato: constatato il decesso del piccolo, ha fatto ritorno verso Pescara.

Le prime informazioni indicano dunque come ipotesi principale una ostruzione delle vie respiratorie provocata dal cibo, ma gli accertamenti dovranno stabilire con precisione la dinamica e la causa del decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa degli ulteriori esami. Altre fonti riferiscono che degli accertamenti si stanno occupando anche i Carabinieri.

La notizia si è rapidamente diffusa ad Altino, lasciando sotto shock la piccola comunità del Sangro-Aventino. Il bambino e la sua famiglia erano conosciuti in paese e, secondo quanto riferito dalla Tgr Abruzzo, il nucleo familiare vive da tempo nel comune ed è ben inserito nella comunità locale.

A esprimere pubblicamente il cordoglio dell'amministrazione è stato il sindaco Vincenzo Muratelli, che attraverso i social ha parlato di un dramma capace di sconvolgere «l'anima e il cuore di tutti». Il primo cittadino ha ricordato il dolore della famiglia e la disperata corsa verso il presidio di Casoli, descrivendo una comunità profondamente colpita da quanto accaduto.

Nel suo messaggio Muratelli ha voluto soprattutto stringersi attorno ai genitori e al fratello del bambino, ricordando quei sei anni trascorsi tra scuola, giochi e amicizie e sottolineando come il piccolo continuerà ad appartenere alla memoria della comunità che lo aveva visto crescere.

Una tragedia consumatasi in pochissimi minuti e contro la quale non sono bastati né la rapidità dell'allarme né il lungo intervento dei sanitari. Ora saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire definitivamente le cause della morte e a ricostruire con precisione quanto avvenuto durante quella merenda nella casa di Selva di Altino.