Auto precipita in una scarpata, morto l'autista 32enne, ferito gravemente passeggero

Un grave incidente, che si è verificato la scorsa notte intorno alle 23,00 in contrada Rio Moro a Colonnella, è costato la vita ad un giovane uomo, che era alla guida della sua auto, che dopo essere uscita fuori di strada è precipitata lungo una scarpata.

Secondo una prima ricostruzione, fatta dagli inquirenti, l’auto sulla quale viaggiavano due giovani, entrambi di nazionalità albanese, è uscita fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva la sp 4, l'auto è finita in una scarpata finendo la sua corsa contro un albero.

Nell'incidente Causmi Shendri, 32enne albanese è morto sul colpo, mentre è rimasto ferito il suo passeggero anche lui albanese A.V.A di 34 anni.