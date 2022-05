Auto si sfrena e travolge bimbi nell'asilo. Almeno 4 piccoli feriti uno purtroppo grave

Un gruppo di bambini che stavano giocando nel giardino dell'asilo è stato investito da un'auto che ha sfondato la recinzione esterna ed è piombata sui piccoli.

Secondo le prime informazioni, quattro sarebbero i bambini rimasti feriti, uno dei quali in modo grave.

Un’auto, una Volkswagen Passat, si sarebbe sfrenata e, dopo una corsa di circa 20 metri in discesa, avrebbe sfondato il cancello del giardino della scuola investendo, secondo le prima informazioni, 4 bambini dai 3 ai 5 anni.

Dalle prime indiscrezioni parrebbe che nell'auto ci fosse un bimbo di circa 8 anni lasciato dalla madre incustodito mentre la stessa stava riprendendo il fratellino nello stesso asilo.

Alcuni piccoli sono riusciti a scappare ma sarebbero ancora sotto shock.

L'incidente è avvenuto alla scuola dell'infanzia 1 Maggio all'Aquila.

L'auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Sul posto sono presenti ambulanze, vigili del Fuoco, polizia, carabinieri e Vigili urbani.

Paura e sgomento nel cortile della scuola dell'Infanzia. Un momento delicatissimo per le maestre delle due scuole - oltre all'Infanzia c'è anche l'asilo nido "Primo maggio" - che, seppure visibilmente segnate dall'episodio, hanno cercato di gestire al meglio la situazione, accogliendo i genitori dei piccoli, a partire da quelli rimasti coinvolti nell'investimento. Per ragioni di protocollo e di tempestività non tutti i genitori hanno potuto accompagnare i loro figli all'interno dei mezzi di soccorso e la cosa ha reso ancora più delicata la situazione. "La priorità - spiega all'ANSA una insegnante della primaria - è evitare che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall'incidente, con l'auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso". Mentre parla, una barella con una bimba sfila tra la gente. Poco dopo, invece, alcuni volontari della protezione civile, in supporto agli operatori del 118, sono riusciti a proteggere da occhi indiscreti l'ingresso dei piccoli all'interno dell'ambulanza. "Con alcuni bambini - riprende l'insegnante che preferisce mantenere l'anonimato - abbiamo cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo. Ma quanto è difficile".

"Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l'approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l'evolversi della situazione", ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio