Autobus senza revisione blocca gita scolastica: multa alla ditta di trasporti

A Sulmona, un autobus privo di revisione ha interrotto la partenza di una gita scolastica, causando disagi a studenti e docenti.

Nel pomeriggio del 24 marzo 2025, a Sulmona, un gruppo di circa sessanta persone, tra studenti e docenti di una classe di terza media, si preparava a partire per una gita scolastica. Il pullman era già carico di bagagli e passeggeri quando la Polizia Stradale locale ha effettuato un controllo di routine in piazzale Di Bartolomeo. Durante l'ispezione, gli agenti hanno scoperto che il mezzo non era stato sottoposto alla revisione periodica obbligatoria, requisito fondamentale per garantire la sicurezza stradale.

A seguito di questa irregolarità, la ditta di trasporti proprietaria del veicolo ha ricevuto una sanzione amministrativa di 173 euro. L'intervento tempestivo delle autorità ha impedito la partenza del pullman non conforme, obbligando gli organizzatori a richiedere un mezzo sostitutivo per consentire agli studenti di proseguire il viaggio in sicurezza.

Questo episodio sottolinea l'importanza dei controlli preventivi sui veicoli destinati al trasporto di studenti. La Polizia Stradale effettua regolarmente verifiche su autobus e pullman utilizzati per le gite scolastiche, assicurandosi che rispettino tutte le normative vigenti in materia di sicurezza. Tali controlli sono essenziali per prevenire incidenti e garantire l'incolumità dei passeggeri, specialmente quando si tratta di minori.

È fondamentale che le aziende di trasporto rispettino scrupolosamente le scadenze per le revisioni dei loro mezzi, assicurando così standard elevati di sicurezza. La mancata osservanza di queste normative non solo comporta sanzioni pecuniarie, ma può anche causare gravi disagi e mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri. ​

In conclusione, l'episodio di Sulmona rappresenta un monito per tutte le ditte di trasporto: la sicurezza deve essere sempre al primo posto, soprattutto quando si tratta di servizi dedicati agli studenti. La collaborazione tra autorità e operatori del settore è fondamentale per garantire viaggi sicuri e affidabili.