Autocisterna si schianta sull’A14: cabina distrutta, autista grave in ospedale

Un mezzo per il trasporto di ossigeno liquido è finito contro il guardrail tra Silvi e Città Sant’Angelo: traffico bloccato.

Momenti di forte apprensione questa mattina lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Silvi e Città Sant’Angelo, in direzione sud. Intorno alle 9.15, al chilometro 360, un’autocisterna adibita al trasporto di ossigeno liquido refrigerato è finita violentemente contro il guardrail, terminando la corsa in posizione opposta rispetto al senso di marcia.

L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Silvi. La dinamica è ancora al vaglio della polizia autostradale del VII tronco di Città Sant’Angelo, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire le cause dello schianto. L’impatto è stato particolarmente violento: la cabina di guida del mezzo pesante è andata completamente distrutta, mentre la cisterna non avrebbe riportato danni rilevanti. Un elemento decisivo, ai fini della sicurezza, è che il serbatoio viaggiava vuoto.

Sul luogo dell’incidente è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, che ha proceduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Considerata la natura del mezzo, destinato al trasporto di ossigeno liquido, i pompieri hanno utilizzato appositi rilevatori multigas per escludere la presenza di atmosfere sovraossigenate. L’ossigeno, pur non essendo infiammabile, è un gas comburente e può favorire o aggravare eventuali incendi.

Il conducente dell’autocisterna è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario. Per il trasferimento in ospedale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Alcune fonti locali riferiscono che si tratterebbe di un uomo di 63 anni, trasportato in codice rosso a Pescara, ma il quadro clinico resta affidato agli aggiornamenti ufficiali.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La carreggiata sud dell’A14 è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione del mezzo, poi recuperato da un carroattrezzi. In alcuni momenti è stata aperta una sola corsia, con lunghe code nel tratto interessato. Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia.