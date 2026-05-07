Famiglia nel bosco, la bambina migliora: cosa dice l’ospedale

La Asl Lanciano Vasto Chieti riferisce condizioni in miglioramento: la minore resta seguita in Pediatria e può vedere quotidianamente i familiari, secondo le regole interne.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni della minore appartenente alla cosiddetta famiglia nel bosco, attualmente ricoverata all’ospedale di Vasto. Secondo quanto comunicato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, il quadro clinico della bambina è in miglioramento e la paziente sta ricevendo tutte le cure previste dal percorso sanitario predisposto dal personale medico.

La minore si trova nel reparto di Pediatria, dove le sue condizioni vengono seguite con attenzione e monitorate in modo costante dai sanitari. L’assistenza rientra nel normale percorso terapeutico stabilito dall’équipe ospedaliera, che continua a valutare l’evoluzione del quadro clinico giorno dopo giorno.

Un aspetto chiarito dalla stessa azienda sanitaria riguarda anche la presenza dei familiari. La bambina, infatti, può contare quotidianamente sulla vicinanza dei parenti, nel rispetto delle disposizioni organizzative del reparto. Una precisazione rilevante, considerata l’attenzione pubblica che da giorni circonda la vicenda.

Il caso della famiglia nel bosco ha avuto ampia eco mediatica e ha sollevato un confronto acceso su diversi aspetti legati alla tutela dei minori, alla gestione dell’assistenza sanitaria e al ruolo delle istituzioni coinvolte. In questa fase, tuttavia, l’elemento centrale resta l’evoluzione delle condizioni della paziente e il lavoro svolto dai medici dell’ospedale vastese.

Dalle informazioni disponibili, il ricovero prosegue dunque sotto osservazione, con un andamento definito positivo dalla Asl. La bambina resta affidata alle cure del reparto, mentre la famiglia continua ad avere la possibilità di farle visita secondo le modalità consentite dalla struttura sanitaria.