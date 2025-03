Autolavaggi pescarese nei guai: scoperti prelievi d'acqua illegali!

Cinque autolavaggi di Pescara sanzionati per prelievo non autorizzato di acqua pubblica sotterranea; multe fino a 50.000 euro.

In una recente operazione, i Carabinieri Forestali di Pescara hanno effettuato cinquanta controlli mirati a individuare prelievi illeciti di acqua pubblica da parte di attività commerciali. L'azione, parte di una convenzione con la Regione Abruzzo, ha portato alla luce irregolarità in cinque autolavaggi cittadini. Questi esercizi, privi delle necessarie autorizzazioni, utilizzavano pompe a immersione per attingere acqua da pozzi sotterranei.

Le sanzioni amministrative elevate oscillano tra un minimo di 8.000 euro e un massimo di 50.000 euro, in attesa della determinazione finale da parte del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale della Regione. L'operazione sottolinea l'importanza del rispetto delle normative ambientali e delle risorse idriche, soprattutto in un periodo in cui la tutela dell'ambiente è al centro dell'attenzione pubblica.​

Le normative vigenti impongono che le attività di autolavaggio siano munite di autorizzazioni specifiche per il prelievo e lo scarico delle acque reflue. La mancanza di tali permessi può configurare reati punibili con arresto o ammende significative, come previsto dall'art. 137 del D.L.vo 152/2006.

Non è la prima volta che nella zona si registrano irregolarità simili. In passato, controlli analoghi hanno rivelato attività prive delle necessarie autorizzazioni e con lavoratori in nero, evidenziando una problematica diffusa nel settore degli autolavaggi.

Le autorità locali ribadiscono l'importanza di operare nel rispetto delle leggi, sia per garantire la tutela ambientale, sia per assicurare condizioni di concorrenza leale tra gli operatori del settore. Le imprese sono invitate a regolarizzare la propria posizione per evitare sanzioni future e contribuire alla salvaguardia delle risorse naturali.​

Le operazioni di controllo continueranno nelle prossime settimane, con ispezioni programmate lungo le aste fluviali per individuare eventuali prelievi illeciti, deviazioni degli alvei e scarichi abusivi da parte delle attività commerciali. L'obiettivo è garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e prevenire danni ambientali irreversibili.