Autostrada A14: chiusura notturna della stazione di Vasto Nord per manutenzioni

Due notti di disagi sulla A14, chiusure programmate per la sicurezza delle barriere stradali.

Sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, la concessionaria Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura temporanea della stazione di Vasto Nord in entrambe le direzioni per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le operazioni, indispensabili per garantire la massima sicurezza degli automobilisti, comporteranno modifiche alla viabilità nelle seguenti fasce orarie:

Dalle 23:00 di lunedì 27 gennaio alle 5:00 di martedì 28 gennaio , sarà chiusa l’uscita per i veicoli in arrivo da Pescara . Gli automobilisti diretti a Vasto Nord potranno utilizzare come alternativa la stazione di Val di Sangro .

Dalle 23:00 di martedì 28 gennaio alle 5:00 di mercoledì 29 gennaio, sarà invece interdetta l'uscita per chi proviene da Bari. In questo caso, si consiglia di optare per l'uscita presso la stazione di Vasto Sud.

L’intervento fa parte di un programma più ampio di manutenzioni straordinarie, progettato per migliorare la qualità e la sicurezza delle infrastrutture lungo il tratto adriatico. Autostrade per l’Italia invita tutti i viaggiatori a pianificare con attenzione i propri spostamenti e a seguire le indicazioni segnalate lungo il percorso.

Si sottolinea l’importanza di questi lavori, che contribuiscono a mantenere elevati gli standard di sicurezza e funzionalità della rete autostradale. Per ulteriori aggiornamenti e informazioni in tempo reale, è possibile consultare il portale ufficiale di Autostrade per l’Italia o contattare il servizio clienti.