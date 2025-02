Autostrada A14: chiusure notturne tra Atri Pineto e Pescara Nord

Interventi di manutenzione nelle gallerie Colle Pino, Solagne e Fonte da Capo comporteranno la chiusura notturna del tratto Atri Pineto-Pescara Nord.

Sull'autostrada A14, per consentire attività di ispezione e manutenzione degli impianti nelle gallerie Colle Pino, Solagne e Fonte da Capo, il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22:00 di mercoledì 19 febbraio alle 6:00 di giovedì 20 febbraio.

Durante questo intervallo, gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi. Si consiglia di uscire a Pescara Nord Città Sant'Angelo per chi viaggia in direzione sud e a Atri Pineto per chi procede verso nord, seguendo poi la viabilità ordinaria fino a rientrare in autostrada attraverso le stazioni disponibili.

Questi interventi sono fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture autostradali, assicurando agli utenti una circolazione più fluida e sicura. È importante che gli automobilisti prestino attenzione alla segnaletica temporanea e pianifichino i propri spostamenti tenendo conto di queste chiusure.

Per informazioni aggiornate sulla viabilità e ulteriori dettagli sulle chiusure, è consigliabile consultare il sito ufficiale di Autostrade per l'Italia o contattare il servizio clienti dedicato.