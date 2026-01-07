Autostrada A14 nel caos: rapina da 400mila euro a portavalori con esplosivi, armi e fuga dei banditi

Un commando assalta un blindato all’alba nel Chietino, utilizza esplosivi e sparatorie per immobilizzare il mezzo, traffico paralizzato e indagini della Polizia Stradale in corso.

Un colpo di forte impatto è stato portato a termine contro un portavalori lungo l’autostrada A14, nel tratto tra Ortona e Pescara Sud, in provincia di Chieti, intorno alle 6.30 della mattina di lunedì 5 gennaio. Secondo le fonti investigative, l’episodio ha assunto i contorni di una rapina organizzata, con metodi da commando e un bottino stimato in circa 400mila euro.

I malviventi, giunti sul posto a bordo di più vetture, avrebbero dapprima disseminato la carreggiata con chiodi a tre punte e introdotto fumogeni, ostacolando la circolazione e costringendo il blindato a fermarsi. Successivamente, avrebbero esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro il mezzo per immobilizzarlo e, secondo testimoni, avrebbero fatto detonare un ordigno esplosivo per aprire la cassaforte mentre le guardie giurate erano ancora a bordo.

All’indomani dell’attacco, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico, con lunghe code fino a 15 chilometri in entrambe le direzioni e deviazioni obbligatorie indicate dalla società Autostrade per l’Italia. Le difficoltà hanno coinvolto anche il trasporto merci lungo l’arteria Adriatica, con ritardi segnalati da aziende e automobilisti.

Intervenuti sul posto, gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118 hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, all’estinzione dei mezzi dati alle fiamme e alla verifica delle condizioni degli operatori di vigilanza rimasti coinvolti. Non sono stati segnalati feriti gravi tra gli automobilisti, mentre alcuni addetti sono stati trattati sul posto per intossicazione da fumi.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’intera dinamica e identificare i responsabili. Al momento non risultano arresti ufficiali legati al colpo di Ortona, ma gli investigatori stanno esaminando i materiali raccolti, comprese le immagini di videosorveglianza e altri elementi tecnici per risalire al gruppo criminale.

L’episodio si inscrive in una serie di rapine a mezzi blindati in transito, che negli ultimi mesi hanno visto crescere l’uso di esplosivi e armi da fuoco per neutralizzare i sistemi di sicurezza dei portavalori su strade e autostrade italiane, con risposte investigative sempre più articolate per contrastare queste azioni.