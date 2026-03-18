Autostrada A25, fermati senza patente con oltre tre chili di cocaina

Controllo della Polizia stradale vicino Manoppello: due giovani arrestati in flagranza dopo il ritrovamento di droga nascosta nell’auto durante una verifica

Operazione della Polizia stradale sull’autostrada A25, dove due giovani sono stati arrestati in seguito a un controllo nei pressi del casello di Manoppello. I soggetti, residenti nel Lazio e già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a stupefacenti, sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda.

L’attenzione degli agenti è stata attirata dalla condotta di guida incerta del conducente, che ha portato a un controllo approfondito del veicolo. Durante le verifiche, è emerso che il giovane alla guida era privo di patente, in quanto mai conseguita, circostanza che ha ulteriormente rafforzato i sospetti degli operatori.

A seguito dell’identificazione e dell’atteggiamento ritenuto anomalo degli occupanti, gli agenti hanno proceduto con una perquisizione dell’auto. All’interno dell’abitacolo, nascosti in una borsa, sono stati rinvenuti tre panetti di forma rettangolare, accuratamente sigillati con nastro adesivo.

Le successive analisi effettuate con narcotest hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di circa 3,3 chilogrammi. La sostanza è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

Considerata la quantità rilevante di droga e i precedenti specifici a carico dei due giovani, le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto al traffico di droga lungo le principali arterie stradali, con particolare attenzione ai collegamenti tra regioni.