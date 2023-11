Autostrada Taranto-Bologna: Tir in fiamme, chiuso tratto e code nel traffico

Un tir in fiamme sull'autostrada Taranto-Bologna ha provocato il blocco del traffico e la chiusura temporanea di un tratto dell'autostrada. L'incidente si è verificato nel tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, causando attualmente un chilometro di coda.

Le squadre di intervento, tra cui vigili del fuoco, polizia stradale e personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, stanno operando per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo pesante. Nel frattempo, l'autostrada A14 è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Alle ore 14:30, è stato riaperto il tratto tra Vasto sud e Vasto nord in direzione Pescara, anche se il traffico sta attualmente transitando su una sola corsia, generando una coda di circa 4 chilometri in direzione Pescara.