Autostrade Abruzzo: 9 Cantieri Riattivati, Ecco Tutti i Disagi Previsti Questa Settimana

La riapertura di numerosi cantieri su A14, A24 e A25 porterà chiusure notturne e deviazioni, con impatti significativi sulla viabilità e alternative consigliate.

Sul fronte della viabilità autostradale in Abruzzo e nelle regioni limitrofe, torna l’attenzione sulle attività di manutenzione e riqualifica che coinvolgono le principali arterie gestite da Anas, Strada dei Parchi e Aspi. Sono infatti nove i cantieri attivi, con conseguenti rallentamenti e disagi alla circolazione previsti nelle prossime giornate.

Sull’A14 Bologna-Taranto, proseguono i lavori tramite l’installazione di scambi di carreggiata che permettono il transito su una sola corsia, con possibilità, in alcuni momenti di maggiore traffico, di aggiungere temporaneamente una corsia nella direzione più congestionata. Tra le principali novità, si segnala la chiusura notturna del tratto Termoli-Vasto sud, verso Pescara, dalle 22 di martedì 27 maggio alle 6 di mercoledì 28 maggio, per interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza. Durante questa fascia oraria, sarà necessario uscire obbligatoriamente a Termoli e proseguire sulla SS16 Adriatica fino a rientrare in autostrada a Vasto sud. Di conseguenza, le aree di servizio "Riovivo est" e "Trigno est" saranno inaccessibili e con divieto di sosta dalle 19 del 27 fino alle 6 del 28.

Inoltre, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio, è prevista la chiusura completa, in entrambe le direzioni, del tratto tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto. Questa misura si rende necessaria per la riconfigurazione dei cantieri legati alla riqualifica delle barriere e al potenziamento della galleria Colle Marino. Per chi viaggia verso sud, il percorso alternativo prevede l’uscita a Roseto e il proseguimento sulla SS16 fino a rientrare ad Atri Pineto; per il traffico verso nord, l’uscita è obbligatoria ad Atri Pineto, con deviazione sulla SS16 fino a Roseto degli Abruzzi.

Sulla rete gestita da Strada dei Parchi, l’attenzione si concentra sull’A24 Roma-L’Aquila-Teramo: dalle 22 del 26 maggio alle 6 del mattino seguente, verrà chiusa la tratta tra Tornimparte e L’Aquila Ovest, in entrambe le direzioni, per consentire verifiche tecniche fondamentali alla sicurezza infrastrutturale. Gli automobilisti in transito da Roma verso L’Aquila e Teramo dovranno obbligatoriamente uscire a Tornimparte, mentre chi arriva da Teramo con destinazione Roma sarà costretto a uscire a L’Aquila Ovest. Come itinerario alternativo viene consigliata la SS17 e la SP1 Amiternina passando per Villagrande, dove il traffico sarà gestito a senso unico alternato con l’ausilio di personale specializzato.

Infine, per consentire interventi di manutenzione sulle barriere, la stazione di Val di Sangro sull’A14 resterà chiusa in entrata e uscita dalle 23 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 maggio. Le stazioni consigliate come alternative sono quelle di Vasto nord o Lanciano.

Questi lavori si inseriscono in un contesto di continui interventi necessari per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture autostradali, ma richiedono inevitabilmente una pianificazione attenta da parte degli automobilisti per limitare disagi e code. Si raccomanda pertanto di consultare costantemente gli aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali di Anas e Strada dei Parchi prima di mettersi in viaggio.

L’impegno di tutti gli enti coinvolti punta a garantire una circolazione più fluida e sicura nel medio termine, pur in presenza di queste limitazioni temporanee che interessano un territorio cruciale per i collegamenti tra il centro e il sud Italia.