Autostrade: scopri il nuovo limite notturno e le sanzioni previste!

A partire dal 1° febbraio 2025, entra in vigore una nuova normativa che impone un limite di velocità ridotto sulle autostrade italiane durante le ore notturne, dalle 22:00 alle 5:00. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di incidenti notturni, spesso causati da velocità eccessiva, scarsa visibilità e affaticamento dei conducenti.

Secondo le nuove disposizioni, il limite di velocità massimo consentito durante queste ore sarà abbassato da 130 km/h a 110 km/h. Questa decisione è stata presa in seguito a studi che evidenziano un aumento significativo degli incidenti gravi durante le ore notturne. Ad esempio, un rapporto dell'Istituto Nazionale di Statistica ha rilevato che il tasso di incidenti mortali tra le 22:00 e le 5:00 è superiore del 30% rispetto alle ore diurne.

Le sanzioni per il superamento del nuovo limite notturno saranno severe. Per chi supera il limite fino a 10 km/h, la multa varia da €42 a €173. Per eccessi di velocità tra 11 e 40 km/h, la sanzione aumenta da €173 a €695, con una decurtazione di 3 punti dalla patente. Superare il limite di oltre 40 km/h comporta multe da €544 a €2.174 e la perdita di 6 punti. Infine, per eccessi superiori a 60 km/h, la multa può raggiungere i €3.382, con una decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Questa iniziativa si allinea a pratiche già adottate in altri paesi europei. In Austria, ad esempio, il limite notturno è ridotto a 110 km/h rispetto ai 130 km/h diurni. Anche in alcune regioni della Germania e della Francia sono in vigore limiti di velocità più bassi durante le ore notturne, con variazioni a seconda delle condizioni locali.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale, che indicherà i nuovi limiti, e di adottare comportamenti di guida prudenti, soprattutto durante le ore notturne. È fondamentale essere consapevoli dei rischi associati alla guida notturna e rispettare le nuove normative per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o contattare le autorità locali competenti.