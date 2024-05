Autovelox Non Omologato: Il Giudice Annulla le Multe. Ecco Dove!

Sentenza storica del Giudice di Pace di Pescara: accolto il ricorso di un automobilista contro l'uso di un autovelox non omologato a Bussi sul Tirino.

Il Giudice di Pace di Pescara ha annullato le multe emesse con l'autovelox del comune di Bussi sul Tirino, giudicando illegittimo l'uso dell'apparecchio non omologato. La sentenza, resa nota ieri, segna una svolta significativa per molti automobilisti multati.

La vicenda riguarda un autovelox installato lungo la strada statale 153, che ha portato numerose contravvenzioni per eccesso di velocità. Il caso è stato portato avanti dall’avvocato Carlotta Ludovici, che ha contestato la validità delle multe emesse dall'autovelox, evidenziando che l'apparecchio era solo approvato e non omologato, come richiesto dal Codice della Strada.

La Prefettura di Pescara aveva inizialmente rigettato il ricorso dell'automobilista, accettando le controdeduzioni del Comune di Bussi. Tuttavia, il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione, richiamandosi alla recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha stabilito la differenza tra approvazione e omologazione degli autovelox.

Il Giudice ha sottolineato che, secondo l'art. 142, comma 6 del Codice della Strada, le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere "debitamente omologate" per essere valide. La sentenza ha confermato che le procedure di approvazione e omologazione non sono intercambiabili, invalidando così le multe emesse con l'autovelox in questione.

La decisione rappresenta una vittoria significativa per molti automobilisti, ponendo fine a una lunga battaglia legale iniziata nel 2019, anno di installazione dell'autovelox. L’avvocato Ludovici ha espresso soddisfazione, sperando che questa sentenza porti a una maggiore uniformità nelle decisioni giudiziarie future e garantisca una giustizia più equa per tutti i cittadini.