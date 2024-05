Autovelox, Rivoluzione in Arrivo: Nuove Regole contro le «Trappole» Comunali

Dal 28 maggio entreranno in vigore nuove regole per l'uso degli autovelox in Italia, grazie al decreto firmato il mese scorso dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. "Ho firmato il mese scorso il decreto che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 di questo mese e sarà norma dalla settimana prossima", ha dichiarato Salvini. Ma cosa cambierà concretamente?

Un Nuovo Approccio alla Sicurezza Stradale

Il ministero dei Trasporti ha messo in evidenza il numero eccessivo di autovelox in Italia. "Circa 11.300 autovelox presenti nel paese, pari al 10% del totale mondiale, una evidente esagerazione", ha sottolineato Salvini al question time alla Camera.

Cosa Cambia dal 28 Maggio

Il decreto introduce regole volte a garantire che gli autovelox siano utilizzati solo dove necessario per prevenire incidenti e tutelare gli utenti, evitando che diventino un'ulteriore tassa per i cittadini.

Principali Novità:

Segnalazione Obbligatoria: Gli autovelox dovranno essere segnalati con anticipo: almeno 1000 metri sulle strade extraurbane e 200 metri sulle strade urbane a scorrimento, con un minimo di 75 metri sulle altre strade urbane. Distanze Minime: Dovranno esserci distanze minime tra un dispositivo e l'altro per evitare multe seriali nello stesso tratto di strada. Velocità Parametrata: La velocità rilevata dagli autovelox sarà parametrata a quella prevista dal codice per ciascuna tipologia di strada: 50 km/h nei centri urbani e, nelle strade extraurbane, i dispositivi potranno essere utilizzati solo per ridurre la velocità non superiore a 20 km rispetto al limite ordinario. Autorizzazioni Necessarie: I Comuni dovranno ottenere il nulla osta dal prefetto per l'installazione degli autovelox, dimostrando che la misura è necessaria per limitare gli incidenti dovuti alla velocità. Anche i dispositivi mobili, montati su treppiedi e utilizzati principalmente dalla Polizia locale, dovranno essere coordinati con la prefettura. Stop agli Autovelox Sotto i 50 km/h in Città: In città, gli autovelox non potranno essere utilizzati su strade con limiti di velocità inferiori ai 50 km/h. Fuori dai centri abitati, potranno essere installati solo dove il limite è inferiore di oltre 20 km rispetto a quello previsto dal Codice della strada.

Sicurezza e Trasparenza

Il ministro Salvini ha sottolineato l'importanza di utilizzare gli autovelox in prossimità di scuole, asili e ospedali, dove sono realmente necessari per la sicurezza stradale. "Sì quindi dove servono, no agli autovelox trappola senza reali esigenze di sicurezza", ha affermato Salvini.

Conclusione

Il nuovo decreto rappresenta un passo significativo verso una gestione più trasparente e sicura degli autovelox in Italia, ponendo fine all'uso indiscriminato di questi dispositivi da parte dei Comuni e garantendo che siano impiegati solo dove effettivamente necessari per la sicurezza stradale.