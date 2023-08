BONELLI CAMBIA REGOLE, ECCO PERCHÈ. Dylan Dog Color Fest 21 | NO SPOILER | lucadeejay

Cari Lettori,

Con questo Dylan Dog Color Fest Sergio Bonelli Editore cambia le regole, le proprie regole, ma sarà proprio così?

Ne parliamo nei commenti, vi leggo lì.

Ciao Belli!!!!

Copertina: Cavazzano Giorgio

Stardust

Testi: Francesco Artibani

Disegni: Giorgio Cavazzano

Colori: Alessia Nocera

Bollette, ingiunzioni, diffide e multe: soffocato dai conti da pagare, Dylan Dog accetta, riluttante, l’offerta di produrre un film ispirato alla sua vita, a condizione di non essere coinvolto direttamente. Ma mentre Groucho è in visita sul set per sovrintendere alle riprese, viene coinvolto in una serie di malaugurati eventi…

Groucho all’inferno

Testi e disegni: Daw

Colori: Sergio Algozzino

L’Old Boy è morto durante i saldi di Clarks e camicie rosse. Spetta a Groucho, nella sua avventura più stralunata e irriverente, scendere all’Inferno per riportare indietro l'anima dell'amico.



