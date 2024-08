Bagnante in difficoltà salvato dai vigili del fuoco: ricerche interrotte dopo il rientro autonomo

Due soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, operanti nel presidio stagionale di Roseto degli Abruzzi, sono intervenuti oggi nel tratto di mare antistante gli stabilimenti balneari Ohana e Lido La Sirenetta per assistere nella ricerca di un bagnante 40enne in difficoltà. L'allerta era scattata dopo che un compagno di nuoto aveva segnalato la scomparsa dell'uomo mentre si trovavano insieme in acqua.

Per le operazioni di ricerca, i vigili del fuoco hanno utilizzato un gommone attrezzato. La situazione si è risolta positivamente quando si è appresa la notizia che il bagnante era riuscito a tornare autonomamente a riva.

Durante le operazioni, sono stati allertati anche la Guardia Costiera di Giulianova, che ha inviato un natante e personale per coordinare le ricerche, e i sommozzatori dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi. Fortunatamente, la collaborazione tra le squadre di soccorso ha garantito il rapido sviluppo della situazione e il sicuro rientro del bagnante.