Balneabilità a Pescara: Divieti Temporanei in Alcuni Tratti di Mare

Le acque marine di Pescara tornano ad essere balneabili, ma in alcuni tratti temporanei divieti sono stati attivati. Solo due segmenti di mare sono soggetti a restrizioni temporanee: uno a San Vito Chietino, a 50 metri a sud rispetto al fosso Cintioni, e l'altro a Pineto, presso il chilometro 424,100 della Strada statale 16.

I risultati delle analisi condotte dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) hanno mostrato che la maggior parte dei parametri microbiologici è conforme ai limiti di legge, segnalando solo due criticità. A San Vito Chietino, le analisi aggiuntive eseguite dai tecnici di Arta hanno dato esito positivo, revocando così il divieto. A Pineto, invece, si attende l'esito delle ulteriori analisi, che potrebbero consentire la revoca dell'interdizione.

Nel frattempo, i divieti temporanei disposti all'inizio della stagione per la scarsa qualità delle acque in tre tratti sono stati revocati dopo che i campioni hanno mostrato parametri conformi alla normativa. Tuttavia, i divieti restano in vigore per i punti di Ortona e San Vito Chietino per tutto il 2024.

Il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio, sottolinea l'importanza del monitoraggio costante lungo le coste abruzzesi per garantire la balneabilità delle acque e supportare la crescita turistica della regione. L'accuratezza delle analisi e la precisione nei campionamenti rimangono fondamentali per proteggere i cittadini e per l'assegnazione delle bandiere blu.