Bambina Sottratta Rintracciata in Germania: Arrestata la Madre e Sei Familiari

Le ricerche della polizia si sono concluse con successo a Duisburg, dove è stata rintracciata la bambina sottratta a San Giovanni Teatino il 25 maggio scorso. La madre è stata arrestata insieme a sei familiari, accusati di complicità nella fuga e di aver ritardato l’allarme.

In Germania, le autorità hanno anche arrestato la zia paterna della bambina, condannata in Italia a 18 anni per reati legati agli stupefacenti e ricercata su mandato europeo. Il compagno della donna, un 48enne, è stato arrestato per reati contro il patrimonio e in materia di droga, con un ordine di esecuzione pena di quattro anni.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla squadra mobile, hanno portato gli agenti a Duisburg attraverso tecniche investigative, perquisizioni locali e informatiche. La madre è stata arrestata in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 30 maggio.

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha coordinato l’attività di ricerca all’estero. I sei familiari denunciati, sospettati di complicità, avevano denunciato la scomparsa con colpevole ritardo, nonostante alcuni di loro fossero affidatari della minore.

La bambina, trovata in compagnia della madre e della zia paterna, è stata affidata ai Servizi sociali di Duisburg in attesa del rientro in Italia. La madre e la zia sono detenute in carcere a Duisburg in attesa della convalida dell’arresto per l’estradizione. Le indagini continuano per identificare altri complici e fiancheggiatori.