Bambina di 4 Anni Azzannata da un Cane: Trasferita d'Urgenza al Bambino Gesù di Roma

Una bambina di quattro anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata assalita da un cane a Ortucchio, in Abruzzo. La piccola, di origini romene e residente nel Bergamasco, si trovava nel paese per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia. L'incidente è avvenuto quando la bambina si è avvicinata al cancello di una proprietà privata, dove un cane di taglia media, non appartenente alla sua famiglia, era in guardia.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, l'animale è riuscito a superare la barriera e ha aggredito la bambina, causandole ferite gravi al volto. Dopo un primo intervento presso l'ospedale di Avezzano, i medici hanno deciso di trasferire d'urgenza la bambina all'ospedale Bambino Gesù di Roma, centro di eccellenza per il trattamento di pazienti pediatrici.

Le autorità locali sono state informate dell'accaduto e i Carabinieri stanno conducendo un’indagine per determinare le eventuali responsabilità dei proprietari del cane. L'intera comunità di Ortucchio è scossa dall'episodio, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della bambina e sugli sviluppi delle indagini.