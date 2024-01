Barbaro Massacro a Vasto: Taglia di 5mila Euro per Identificare i Colpevoli degli Omicidi dei Gatti

Una taglia di 5mila euro è stata messa in palio dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) per chiunque contribuirà a individuare i responsabili del brutale atto compiuto a Vasto, dove sei gattini sono stati crudelmente uccisi con l'utilizzo di petardi.

I corpi straziati degli innocenti felini sono stati scoperti nella zona di Punta Penna, dove i petardi sono stati appiccati ai loro corpi. La macabra scoperta è stata immediatamente segnalata alle autorità da un cittadino sconvolto.

I resti dei gattini sono stati raccolti e inviati all'Istituto di Zooprofilattico d'Abruzzo e Molise per esami necroscopici. In risposta a questo orribile crimine, l'AIDAA ha annunciato di aver avviato le procedure per presentare una denuncia contro i responsabili e ha deciso di istituire una taglia di 5mila euro. Questa ricompensa sarà elargita a chiunque, attraverso una denuncia legale alle autorità competenti, contribuirà a catturare e condannare definitivamente i colpevoli di questo orrore.

Nel comunicato stampa, l'AIDAA ha sottolineato l'urgente necessità di rafforzare le pene per chi commette reati contro gli animali, proponendo pene più severe fino a 10 anni di carcere. Il messaggio conclude con un avvertimento sulla crescente frustrazione della gente, suggerendo che l'indignazione popolare potrebbe portare a un'autogestione della giustizia, sottolineando la necessità di prendere misure decisive per prevenire tale escalation di violenza.