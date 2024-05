Bartolini al Seminario della Nazionale Giovanile FIJLKAM e Filippo Caraccia alle Finali Nazionali

Francesco Bartolini del CPGA Karate al Seminario della Nazionale Giovanile FIJLKAM in preparazione per i Campionati Mondiali Giovanili WKF e Filippo Caraccia alle Finali Nazionali

Dal 31 maggio al 2 giugno si svolgerà ad Ostia presso il Centro Olimpico della FIJLKAM il Seminario Giovanile di kata riservato agli atleti in preparazione ai Campionati Mondiali Giovanili WKF di karate specialità kata, che rappresentano la massima espressione tecnica del karate intercontinentale ponendosi come la competizione più importante per la classe giovanile.

L’atleta Francesco Bartolini del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate parteciperà al seminario dove verranno selezionate ed allenate le squadre che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Giovanili.

Grande onore e soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico del CPGA – Karate, per questa convocazione, che vede in questo modo riconosciuto il durissimo lavoro fatto dall’atleta, dai tecnici M° Benedetto Arnone e M° Armando Matarelli e dalla famiglia.

Contestualmente il 1 giugno l’atleta Filippo Caraccia, sempre del CPGA Karate, rappresenterà l’Abruzzo alle Finali Nazionali della categoria Esordienti nella specialità kata che si svolgeranno al PalaPellicone-FIJLKAM (Ostia). La competizione vedrà confrontarsi i migliori atleti italiani in corsa per il titolo di Campione d’Italia 2024.

Questi risultati di rilevanza mondiale sono un chiaro indicatore del livello del karate aquilano che nel tempo si sta sempre più affermando a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Un grandissimo in bocca al lupo agli atleti!