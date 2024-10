Bartolini sul Tetto d'Italia. Oro per l'Atleta Aquilano della CPGA Karate

Oro per Francesco Bartolini del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano al Campionato Italiano a squadre FIJLKAM

Sabato 26 e Domenica 27 ottobre sono andati in scena al Palapellicone di Ostia, i Campionati Italiani di Karate a Squadre 2024.

La gara, riservata alle squadre sociali, composte da atleti provenienti anche da diverse società sportive con la dominanza della società rappresentata, è un momento di confronto tra le migliori rappresentative italiane.

Francesco Bartolini del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, allenato dal M° Benedetto Arnone e seguito dal plurimedagliato a livello nazionale ed internazionale Federico Arnone, ha militato nella squadra della Master Rapid SKF di Brescia del Maestro Francesco Maffolini, dando un grosso contributo tecnico e tattico in virtù della sua preparazione e del suo impegno.

La gara ha portato al confronto le migliori squadre italiane nella prova di kata e di bunkai (applicazione).

La squadra composta da Oscar Moretti (Master Rapid), Eros Moretti (Master Rapid) e Francesco Bartolini (Centro Polisportivo Giovanile Aquilano) ha fin dall’inizio, bene impressionato la pool arbitrale, battendo nella prima prova la Planet Sport (Frosinone) per 21,80 a 19,60; in seconda prova il Karate Lamezia (Catanzaro) per 22,40 a 19,30. La finale ha visto scontrarsi le più forti società italiane l’ASD Andrea Penna Karate (Torino) e la Master Rapid SKF (Brescia), le quali hanno dato grande spettacolo rappresentando un karate di altissimo livello e di grande precisione.

La Master Rapid (Moretti, Moretti, Bartolini) è riuscita ad avere la meglio con un ottimo punteggio, 23,70 contro 22,30. Il netto distacco ha permesso alla Master Rapid SKF di salire sul gradino più alto del podio.

L’atleta aquilano ha conquistato così una splendida medaglia d’oro nella massima espressione italiana del kata a squadre giovanile, che lo ha ripagato dell’enorme impegno e degli infiniti sforzi che quotidianamente mette in campo per proseguire ad alti livelli in questo splendido sport, dividendosi tra impegni scolastici ed impegni sportivi. Complimenti!

Per maggiori informazioni è a disposizione il sito ufficiale della FIJLKAM Karate e su Sportdata.org/fijlkam.