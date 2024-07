Biden: "L'Attentato a Trump Impone un Passo Indietro"

In un discorso alla nazione, il presidente Joe Biden ha dichiarato che l'attentato contro Donald Trump in Pennsylvania richiede un momento di riflessione per tutti. "L'attentato a Donald Trump impone a tutti noi un passo indietro", ha affermato Biden. "Non siamo nemici, siamo tutti americani", ha aggiunto, invitando alla coesione nazionale.

Biden ha condannato fermamente la violenza politica, sottolineando che non può essere accettata come norma. "Ribadisco che la posta in queste elezioni non è mai stata così alta, ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni", ha detto. "La politica non può essere un campo di battaglia. Le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole", ha concluso il presidente americano.

Queste dichiarazioni giungono in un momento di grande tensione politica nel paese, con le elezioni presidenziali alle porte e un clima sempre più polarizzato. Le parole di Biden mirano a promuovere l'unità e a scoraggiare ulteriori atti di violenza, sottolineando l'importanza del processo democratico e del rispetto reciproco tra cittadini e leader politici.