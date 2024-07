Biden si Ritira dalla Corsa Presidenziale e Appoggia Harris: Boom di Donazioni per i Democratici

Con un annuncio a sorpresa, Joe Biden ha dichiarato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca per le elezioni del 2024, sostenendo la sua vicepresidente Kamala Harris per la nomination democratica. "Sono onorata", ha affermato Harris accettando l'investitura di Biden, segnando così un momento storico che potrebbe portarla a diventare la prima donna e persona di colore a ricoprire la carica di Presidente degli Stati Uniti.

Harris: "Batterò Trump"

Kamala Harris ha immediatamente lanciato la sua campagna presidenziale, promettendo di ottenere la nomination e sconfiggere Donald Trump. "Mi guadagnerò la nomination e batterò Trump", ha dichiarato Harris in un post sui social media, allegando un link per le donazioni. Il sostegno per Harris si è rapidamente concretizzato in un boom di donazioni per il partito democratico, che ha raccolto 46,7 milioni di dollari in poche ore.

Reazioni nel Partito Democratico

L’endorsement di figure di spicco come Bill e Hillary Clinton, oltre a numerosi delegati, ha rafforzato la posizione di Harris. Tuttavia, c’è chi suggerisce la possibilità di mini primarie per definire ulteriormente la leadership democratica, come proposto dall'ex speaker Nancy Pelosi e da Barack Obama. Tra i potenziali sfidanti vi sono alcuni governatori, come Josh Shapiro (Pennsylvania), J.B. Pritzker (Illinois) e Andy Beshear (Kentucky).

Le Critiche di Trump

Donald Trump non ha tardato a commentare l'annuncio di Biden, definendolo "il peggior presidente nella storia del nostro Paese" e sostenendo che Harris sarà ancora più facile da battere. In un'intervista alla CNN e in post sui social media, Trump ha attaccato l'intero entourage di Biden, accusandolo di inadeguatezza e incompetenza.

Il Profilo di Kamala Harris

Kamala Harris, nata a Oakland nel 1964, ha una carriera variegata alle spalle. Laureata alla Howard University, è stata procuratrice di San Francisco e della California, prima di diventare senatrice nel 2016. Harris si è fatta conoscere a livello nazionale con i suoi interrogatori incisivi durante le udienze al Senato e con la sua precedente candidatura presidenziale. Nonostante le critiche ricevute come vicepresidente, Harris ha recentemente recuperato terreno su temi chiave come il diritto all’aborto.

Reazioni Internazionali

Le reazioni internazionali all'annuncio del ritiro di Biden sono state contrastanti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto da Biden, mentre il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha accolto la notizia con tono provocatorio.

Conclusione

Il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale e l'endorsement a Kamala Harris segnano un punto di svolta nella politica statunitense. La campagna di Harris ha già registrato un forte sostegno finanziario e l'entusiasmo dei sostenitori democratici. Resta da vedere come si evolverà la competizione interna al partito e come Donald Trump affronterà questa nuova sfida.