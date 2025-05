Bilancio Abruzzo 2024: approvato rendiconto, ma sanità resta in difficoltà

La Giunta regionale approva il rendiconto 2024 con saldo positivo e avanzo economico, ma persistono criticità nel settore sanitario e un disavanzo significativo

La Giunta regionale dell'Abruzzo ha recentemente approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l'anno 2024, evidenziando una gestione economica complessivamente positiva. Secondo i dati forniti dall'assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, le entrate si attestano intorno ai 4,7 miliardi di euro, mentre i pagamenti raggiungono i 5 miliardi, con un saldo di cassa superiore a 620 milioni di euro. Il risultato economico supera i 100 milioni di euro, segnando un miglioramento di circa 28 milioni rispetto all'anno precedente .

Quaglieri ha sottolineato che questo risultato conferma la corretta e puntuale gestione finanziaria dell'ente, in linea con il trend positivo degli ultimi sei anni. Tuttavia, nonostante questi dati incoraggianti, il settore della sanità continua a rappresentare una sfida significativa. La Regione ha dovuto affrontare un disavanzo di oltre 72 milioni di euro, evidenziando le persistenti difficoltà nel garantire servizi sanitari adeguati .

L'approvazione del rendiconto 2024 è un passo fondamentale che consente alla Regione di avviare il processo di assestamento di bilancio per il triennio 2025-2027, necessario per pianificare interventi infrastrutturali e servizi a beneficio della collettività. Tuttavia, il documento dovrà ora passare al vaglio della Corte dei Conti per il giudizio di parificazione, seguito dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale .

In conclusione, mentre la Regione Abruzzo mostra segnali di stabilità finanziaria, permangono criticità nel settore sanitario che richiedono interventi mirati e strategie efficaci per garantire servizi adeguati ai cittadini.