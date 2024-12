Bilancio Abruzzo 2025: ecco come saranno investiti 15 miliardi di euro

Approvata dalla Giunta regionale la Legge di Stabilità e il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027. Ora la palla passa al Consiglio.

La Giunta regionale dell’Abruzzo ha dato il via libera ai principali documenti strategici per il futuro economico della Regione: la Legge di Stabilità 2025 e il Bilancio di Previsione 2025-2027. Lo ha reso noto l’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, che ha sottolineato il lavoro dettagliato e coordinato degli uffici competenti nel predisporre i provvedimenti.

"Nonostante le restrizioni imposte dalle normative nazionali, che hanno ridotto gli spazi di manovra economico-finanziaria, siamo riusciti a mantenere una linea di continuità con l’operato della precedente legislatura," ha dichiarato Quaglieri. "Il nostro obiettivo è stato dare stabilità all’azione del governo regionale, guidato da Marco Marsilio, garantendo interventi mirati nei settori strategici."

Interventi prioritari e settori chiave

La Legge di Stabilità regionale individua una serie di interventi nei settori sportivo, turistico, agroalimentare e culturale, considerati di primaria importanza per lo sviluppo del territorio. Tra le misure adottate, spiccano anche rifinanziamenti per leggi regionali su temi rilevanti come il contrasto al dissesto idrogeologico, il sostegno sociale e gli investimenti culturali e religiosi.

In particolare, l’assessore ha evidenziato il completamento dell’ammortamento del disavanzo relativo agli esercizi 2014 e 2015, un traguardo significativo considerando che nel 2019 il disavanzo ammontava a circa 450 milioni di euro.

Gestione delle risorse: monitoraggio e razionalizzazione

Per il triennio 2025-2027, il bilancio prevede la gestione di circa 15 miliardi di euro, con un’attenzione particolare al monitoraggio delle spese assegnate a ciascuna struttura dell’Ente. Questo approccio permetterà di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e destinare eventuali fondi residui agli obiettivi prioritari, garantendo maggiore efficienza.

"Anche nella fase conclusiva del 2024, siamo riusciti a razionalizzare le risorse, un metodo che continueremo a perseguire nei prossimi anni," ha aggiunto Quaglieri.

Obiettivi futuri: rilancio socio-economico e sostegno alle comunità

Tra le priorità del governo regionale, particolare rilevanza assumono le misure per contrastare lo spopolamento delle aree montane, incentivare la natalità e fornire sostegno alle famiglie.

"L’adozione nei termini di legge di questi strumenti di programmazione è il segno tangibile di un’azione politico-amministrativa incisiva e coerente," ha concluso Quaglieri. "Questi documenti ci permetteranno di rispondere in modo concreto ai bisogni degli abruzzesi, rafforzando il rilancio socio-economico del territorio."

Con il passaggio ora al Consiglio regionale, la speranza è di ottenere l’approvazione definitiva e trasformare in realtà i piani delineati, garantendo un futuro più stabile e prospero per l’intera Regione.