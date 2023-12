Bilancio Agitato per l'Aperitivo della Vigilia all'Aquila: Risse e Malori, 6 Ragazzi in Ospedale

L'Aperitivo della Vigilia, appuntamento atteso e sentito, ha concluso la giornata con un bilancio agitato: sei ragazzi trasportati in ospedale in ambulanza e 15 interventi sul posto, tra risse e malori. Nonostante i controlli da parte delle forze dell'ordine, numerosi minorenni sono stati ridotti in pessime condizioni a causa dell'abuso di alcol, ottenuto con facilità sia nei locali che nei supermercati, forse grazie all'aiuto di maggiorenni compiacenti.

Il Pronto Soccorso, già sollecitato in condizioni normali, ha visto un ulteriore afflusso di giovani in stato critico a causa delle risse e degli eccessi di alcol. Paola Federici, vicepresidente dell'ASD SAM, responsabile di sicurezza, sociale e assistenza sanitaria, ha messo a disposizione una trentina di volontari e mezzi per affrontare l'emergenza.

"Abbiamo trasportato in ospedale ragazzi molto giovani, uno dei quali minorenne in coma etilico", ha dichiarato Federici ad AbruzzoWeb. "Gli interventi sul posto sono stati numerosi per casi fortunatamente meno gravi, gestiti senza il trasporto in ospedale. Al 'San Salvatore', sono giunti giovanissimi feriti a seguito di risse, contando almeno 5-6 casi, o in gravi condizioni per abuso di alcol. Qualcuno ha persino tentato di arrampicarsi su alcune impalcature. Sono stati momenti di apprensione".

In vista dell'evento, l'assessore alla polizia municipale, Laura Cucchiarella, aveva annunciato il rafforzamento del contingente della Polizia Municipale. Le pattuglie, coordinate con le altre forze di polizia, hanno cercato di mantenere la sicurezza nel centro della città. Un ruolo cruciale è stato svolto dall'ASD SAM, che ha offerto gratuitamente il proprio personale e mezzi.

"Nel nostro intervento, abbiamo svolto un ruolo fondamentale nel sedare gli animi e prevenire situazioni di ulteriore degenerazione", ha spiegato Federici. "Il coordinamento con le forze dell'ordine e il personale sanitario ci ha permesso di limitare i danni inevitabili in manifestazioni di questo genere, con un elevato numero di partecipanti. Offriamo sempre il nostro supporto in queste occasioni, confermando il nostro impegno costante per la città".