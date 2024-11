Bilancio da record: Provincia dell’Aquila approva variazioni e consolidato da 10 milioni

Unanimità in Consiglio provinciale: investimenti in scuole, viabilità e sicurezza idrogeologica per migliorare i servizi ai cittadini.

La Provincia dell’Aquila ha dato il via libera, con voto unanime, al Bilancio consolidato 2023 e a significative variazioni di bilancio, per un totale di 1,3 milioni di euro. L’utile dell’esercizio si attesta a 10.058.694 euro, confermando l’ente in una posizione solida per affrontare investimenti strategici.

Il presidente della Provincia, Angelo Caruso, ha sottolineato l’importanza di questa convergenza tra le forze politiche e i territori rappresentati:

“Questi provvedimenti consentono di finanziare assunzioni e acquisti previsti, oltre a garantire investimenti fondamentali per la crescita e lo sviluppo del territorio.”

Investimenti chiave: scuole ed efficientamento energetico

Le principali variazioni riguardano il settore dell’Edilizia scolastica, con due interventi finanziati attraverso il Pnrr. Nello specifico:

94 mila euro sono destinati all’Istituto Agrario “Serpieri” di Castel di Sangro per opere di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico .

sono destinati all’Istituto Agrario “Serpieri” di Castel di Sangro per opere di . 6.950 euro saranno impiegati per creare un’area sportiva all’aperto presso il Liceo Artistico Bellisario di Avezzano.

saranno impiegati per creare un’area sportiva all’aperto presso il di Avezzano. Inoltre, 38 mila euro sono stati stanziati per l’acquisto di arredi per il Liceo Classico Ovidio di Sulmona, con particolare attenzione alla sede storica di Piazza XX Settembre.

Viabilità: interventi su arterie strategiche e dissesto idrogeologico

Il settore della Viabilità ha ricevuto la maggiore attenzione, con una variazione di 875 mila euro, destinata a migliorare le infrastrutture in aree montane e parzialmente montane. Tra gli interventi principali:

625 mila euro per il miglioramento della strada regionale 5 Tiburtina Valeria , nel comune di Tagliacozzo, suddivisi tra il 2024 e il 2025. Questo tratto, definito "strategico" dal vicepresidente della Provincia, Gianluca Alfonsi , rappresenta un nodo cruciale per i collegamenti nel territorio della Marsica e del Carseolano.

per il miglioramento della , nel comune di Tagliacozzo, suddivisi tra il 2024 e il 2025. Questo tratto, definito "strategico" dal vicepresidente della Provincia, , rappresenta un nodo cruciale per i collegamenti nel territorio della Marsica e del Carseolano. 250 mila euro per progetti mirati a prevenire il rischio idrogeologico attraverso il monitoraggio delle aree a rischio, con fondi distribuiti tra il 2024 e il 2025.

Una visione per il futuro

Questi interventi, finanziati in parte con il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, puntano a migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità delle infrastrutture provinciali. L’approvazione del bilancio dimostra la volontà della Provincia di rafforzare il dialogo con i territori, garantendo risposte concrete alle esigenze di cittadini, scuole e imprese.

Con queste iniziative, la Provincia dell’Aquila si conferma un ente in grado di agire concretamente per lo sviluppo del territorio, bilanciando attenzione alle esigenze immediate con una pianificazione strategica di lungo periodo.