Bimba di 8 Anni Sparita da Casa degli Zii a San Giovanni Teatino

Una bimba di 8 anni, residente a San Giovanni Teatino, è misteriosamente sparita dalla casa degli zii, scatenando ricerche frenetiche da parte della polizia e indagini per stabilire le circostanze della sua scomparsa. Si sospetta che possa trattarsi di un caso di sottrazione di minore, con l'ipotesi che la piccola sia stata prelevata da un parente.

La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che il tribunale aveva sospeso la potestà genitoriale della bambina ai suoi genitori, arrestati lo scorso 19 aprile per reati legati alla droga. La piccola era stata collocata in una comunità dal tribunale ed era stata affidata ai parenti solo in determinate fasce orarie e nei fine settimana. Tuttavia, da ieri mattina, è scomparsa da casa degli zii, generando preoccupazione e allarme nella comunità locale.