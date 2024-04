Blitz Antidroga: Famiglia Arrestata con Munizioni, Hashish e una Pistola a Forma di Penna

Una scoperta sconvolgente è stata fatta dai carabinieri di Sambuceto, in collaborazione con la sezione operativa della Compagnia di Chieti, durante un blitz all'alba di venerdì scorso. In una casa a San Giovanni Teatino, è emerso un arsenale clandestino, composto da una pistola a forma di penna, munizioni e una quantità significativa di hashish. La famiglia residente nella casa, composta da madre, padre e un figlio diciassettenne, è stata immediatamente arrestata.

La pistola a forma di penna, definita dagli investigatori come un'arma calibro 22, è stata trovata nascosta in un comodino della camera da letto, pronta all'uso con una cartuccia accanto. Si tratta di uno strumento sorprendente, probabilmente di fabbricazione artigianale, che richiede l'inserimento manuale di una cartuccia e la pressione di un pulsante sul retro per sparare, simile al funzionamento di una comune biro a sfera.

Ma le sorprese non finiscono qui: oltre alla penna-pistola, è stata rinvenuta un'altra pistola, un revolver calibro 22 modificato, insieme a quasi 400 munizioni. Questa scoperta ha gettato luce su un lato oscuro e pericoloso della tranquilla comunità di San Giovanni Teatino, sottolineando la necessità di un'azione decisa contro il traffico di armi e droga.

L'arresto della famiglia e il sequestro dell'arsenale rappresentano un importante successo per le forze dell'ordine nella lotta contro il crimine organizzato e la diffusione di sostanze stupefacenti nelle nostre comunità.