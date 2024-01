Blitz Antimafia in Abruzzo: Beni da 400Mln € sequestrati all'Imprenditore dei Giochi e Scommesse

Un'operazione dell'Antimafia ha portato al sequestro di beni dal valore di circa 400 milioni di euro appartenenti a un imprenditore attivo nel settore dei giochi e delle scommesse online. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello Scico di Roma, con il coordinamento della Dda reggina.

L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri, è stata focalizzata sul contrasto all'infiltrazione della 'ndrangheta nel settore dei giochi e delle scommesse online. Questa operazione, denominata Galassia, ha rivelato l'esistenza di un sofisticato e altamente redditizio sistema criminale, finalizzato all'illecita raccolta di puntate, con basi operative a Reggio Calabria e diramazioni internazionali a Malta, Romania, Austria e Spagna.

Le società coinvolte avrebbero operato attraverso un sistema di guadagno a "cascata", coinvolgendo il giocatore finale fino al vertice dell'organizzazione. La connessione con la 'ndrangheta sarebbe emersa, garantendo alla criminalità una parte dei profitti in cambio di protezione e diffusione del marchio online e nei locali commerciali locali. I bookmaker avrebbero stipulato accordi con le cosche per consolidare la propria posizione economica, in particolare nella provincia di Reggio Calabria.

L'imprenditore coinvolto è Antonio Ricci, 48 anni, attivo nel settore dei giochi e delle scommesse online. Già coinvolto nell'operazione Galassia, Ricci aveva ricevuto un provvedimento di arresto europeo, successivamente eseguito a Malta, dove risiedeva con la sua famiglia. La sua estradizione in Italia è stata poi effettuata. La Dda reggina aveva già rivelato il sistema criminale legato all'illecita raccolta delle scommesse, con base a Reggio Calabria e ramificazioni internazionali.

La confisca riguarda l'intero compendio aziendale di tre società operanti nel settore dei giochi e delle scommesse online, due trust a Malta con relativi portafogli finanziari, oltre a rapporti bancari, finanziari, assicurativi, e relative disponibilità, con un valore complessivo stimato di circa 400 milioni di euro.