Blitz antidroga: 50enne arrestata con cocaina, eroina e crack

Una segnalazione dei residenti porta all'arresto di una donna nel quartiere Rancitelli, trovata in possesso di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio.​

Nel quartiere Rancitelli di Pescara, una donna di 50 anni è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nel tardo pomeriggio dell'11 aprile 2025, quando i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno fatto irruzione in un appartamento di via Gallero, già sotto osservazione per un sospetto via vai di persone.​

Le segnalazioni dei residenti, preoccupati per la presenza di individui in evidente stato di alterazione, hanno spinto le forze dell'ordine a monitorare l'edificio. Durante l'osservazione, i militari hanno notato la donna, già nota alle autorità, uscire dall'appartamento e dirigersi verso l'androne del palazzo. Fermata per un controllo, è apparsa immediatamente agitata.​

La perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di oltre 44 grammi di cocaina, eroina e crack, suddivisi in involucri pronti per la vendita. Inoltre, sono stati trovati un bilancino di precisione, 645 euro in contanti e appunti con cifre e nomi, elementi che confermano l'attività di spaccio.​

L'abitazione era utilizzata come base logistica per la distribuzione delle sostanze stupefacenti. La donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e ricostruire la rete di spaccio.​

Il quartiere Rancitelli è noto per essere un'area critica per lo spaccio di droga. Dopo la demolizione dell'edificio noto come "Ferro di cavallo", il mercato della droga si è frammentato, ma le attività illecite continuano a rappresentare una sfida per le forze dell'ordine.

Le autorità invitano i cittadini a continuare a segnalare attività sospette, sottolineando l'importanza della collaborazione tra comunità e forze dell'ordine per garantire la sicurezza del quartiere.