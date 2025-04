Blitz antidroga: borsone con un chilo di cocaina, due arresti

Operazione della Squadra Mobile in via Rigopiano: sequestrato un borsone con cocaina, arrestati un 33enne italiano e un 43enne albanese.​

Un'operazione della Squadra Mobile di Pescara ha portato al sequestro di un borsone contenente un chilogrammo di cocaina e all'arresto di due individui coinvolti nello scambio. L'intervento è avvenuto in via Rigopiano, dove gli agenti, durante un controllo del territorio, hanno notato due uomini intenti a scambiarsi una borsa sospetta.​

Alla vista dei poliziotti, uno dei due, un 43enne albanese, ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato dopo che un agente è riuscito a sottrargli il borsone. L'altro, un 33enne italiano, è stato fermato mentre cercava di allontanarsi a bordo di uno scooter. All'interno del borsone sono stati rinvenuti tre involucri di cocaina: uno da 857 grammi, uno da 139 grammi e uno da 10 grammi, per un totale di 1.006 grammi.​

Le indagini hanno rivelato che lo scooter utilizzato dal 33enne era intestato all'albanese, il quale risulta senza fissa dimora. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'albanese e gli arresti domiciliari per l'italiano.​

L'operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico di droga nella regione. Negli ultimi mesi, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, portando a numerosi sequestri e arresti. In particolare, a gennaio, la Guardia di Finanza di Pescara ha arrestato tre giovani italiani e sequestrato oltre un chilogrammo di cocaina, mentre a marzo un 33enne è stato trovato in possesso di più di un chilo di cocaina durante un controllo su strada.