Blitz antidroga: scoperto con un chilo di hashish, giovane arrestato

Operazione dei carabinieri porta all'arresto di un 24enne lituano: sequestrate anche marijuana, contanti e strumenti per lo spaccio.

Un 24enne di origine lituana è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di un chilo di hashish. L'indagine, iniziata a Francavilla, ha portato i carabinieri alla sua abitazione, dove sono stati sequestrati anche 190 grammi di marijuana e 3.200 euro in contanti, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio. Durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto anche tre bilancini di precisione, un coltello e altro materiale per il confezionamento delle dosi.