Blitz contro il Gioco Illegale: Multe e Sanzioni a Chieti e Alba Adriatica

Nuovi sviluppi nella lotta al gioco illegale in Abruzzo: a seguito di controlli congiunti dell'Ufficio dei Monopoli e della Guardia di Finanza, sono emersi provvedimenti significativi sia a Chieti che ad Alba Adriatica. A Chieti, un circolo privato è stato sanzionato per l'assenza della licenza del questore, mentre ad Alba Adriatica sono state comminate multe ai gestori di due sale gioco per il mancato funzionamento dell'impianto di videosorveglianza.

I controlli mirati, focalizzati soprattutto sul comparto delle scommesse sportive, hanno portato a 18 interventi in cinque giorni su varie tipologie di esercizi commerciali distribuiti nelle province di Pescara, Teramo, Chieti e L’Aquila.