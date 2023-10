Blitz contro la pedopornografia: 3 arresti e 24 indagati in una vasta operazione in Italia

Una massiccia operazione di contrasto alla pedopornografia online ha portato all'arresto di tre persone e all'apertura di indagini su altre 24 in tutto il paese. Questo straordinario sforzo investigativo, coordinato dalla Procura di Torino e condotto da oltre cento investigatori cibernetici della polizia, ha coinvolto 30 perquisizioni in varie località italiane.

I criminali, agendo nell'ombra e utilizzando metodi per mantenere l'anonimato online, scambiavano materiale che riproduceva orribili abusi sessuali su minori. Per sfuggire all'attenzione, si servivano di un linguaggio cifrato. L'indagine che ha portato a questa operazione è durata mesi.

L'attività investigativa è stata portata avanti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Piemonte e Valle D'Aosta, sotto il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale. Gli operatori hanno dedicato diversi mesi per infiltrarsi nelle comunità pedofile sotto copertura al fine di identificare le persone dietro una serie di pseudonimi utilizzati online.

Le operazioni hanno coinvolto ben 24 uffici della Polizia Postale sparsi per l'intero territorio italiano, tra cui Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria.