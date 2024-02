Blitz dei Carabinieri: Arrestati Tre Magrebini per Spaccio di Droga in Accampamento Boschivo

Un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di tre individui di origine magrebina, sorpresi mentre gestivano un punto di spaccio e ricettazione in un'accampamento boschivo a Pianola. Lo scambio di smartphone, collanine e altri gioielli rubati in cambio di droga è stato interrotto grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dell'Aquila, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Forestale di Barisciano, hanno condotto un blitz notturno nell'area boschiva, sorprendendo i tre individui, con età compresa tra i 19 e i 26 anni, mentre gestivano l'attività illecita.

Durante l'arresto, i Carabinieri hanno sequestrato oltre due etti di droga, tra cocaina e hashish, pronta per la vendita al dettaglio. I tre fermati sono stati trovati in possesso anche di bilancini di precisione, denaro contante, gioielli in oro e smartphone, che presumibilmente erano stati consegnati dai clienti come pegno in cambio della droga.

Inoltre, durante l'operazione sono state elevate otto sanzioni amministrative nei confronti di "clienti" della droga presenti nell'accampamento. Gli arrestati, oltre all'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, sono risultati anche in posizione irregolare sul territorio italiano.

Attualmente sono in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza dei gioielli e degli smartphone sequestrati e per individuare eventuali complici.